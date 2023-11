Moschino 'veste' d'oro il panettone Martesana

Moschino arriva quest'anno sulle tavole natalizie con una speciale collaborazione realizzata assieme alla pasticceria Martesana, storica insegna milanese. I due hanno unito le forze per realizzare il tipico lievitato natalizio rivisitato in chiave couture. Il panettone tradizionale Martesana si presenta così, per la prima volta, in un'inedita veste interamente d'oro, grazie alle sapienti mani del maestro Vincenzo Santoro ispirate e guidate dalla creatività di Moschino, maison fondata a Milano nel 1983, che quest'anno festeggia il 40esimo anniversario.

"Per me è un'opportunità degna di interesse ed emozione - spiega lo chef Vincenzo Santoro, presentando la sua creazione - mi sono sentito ringiovanito e con Moschino, lavorando al progetto, abbiamo trovato un interesse in comune. Sono lusingato professionalmente per la collaborazione. Volevamo andare oltre l'idea di 'pasticcere di quartiere' trasmettendo comunque quello che siamo". Ad avvolgere l'iconico lievitato di alta pasticceria una luccicante glassa al cioccolato gold, nocciole Igp Piemonte e granella di nocciole. Il dolce, che assomiglia a un gioiello, che viene custodito all’interno di una maxi-cappelliera da collezione nera con il logo Moschino in oro ripetuto all’infinito sui lati e il logo Martesana sul coperchio.

La limited edition ispirata all’arte manifatturiera italiana, ha l'anima di uno dei panettoni classici più ricercati in Lombardia - dall’impasto lavorato 48 ore e preparato con uno dei lieviti madre più antichi di tutta Milano, arancia italiana candita in due varianti, uvetta golden e vaniglia Tahiti. Trait d’union di questa sinergia, la condivisione di valori comuni ad entrambi i brand: italianità, ricerca, qualità e cura dei dettagli, uniti ad amore, creatività e libertà". “Volevamo offrire un gift alla comunità milanese - commenta Marco Marsico, Head of Sales & Marketing di Martesana -. Questo progetto vuole essere un racconto dedicato a Milano, oltre che un tributo a due pilastri indiscussi del Made in Italy: il cibo e la moda. Una sana contaminazione di storia, creatività e sostanza con l’obiettivo di promuovere una cultura del dolce all’insegna del saper fare italiano. È stato un onore aver potuto collaborare con un mostro sacro della moda dal calibro di Moschino".

Il panettone 'Moschino Limited Edition' sarà in prevendita a partire dal 15 novembre sul sito martesanamilano.com e disponibile a partire dall’ultima settimana di novembre presso le botteghe Martesana di Milano (Cagliero, Sarpi, Porta Romana, S.Agostino e Mercato Centrale), l’e-commerce di Moschino e i punti vendita La Rinascente di Milano Duomo, Monza, Firenze e Roma Tritone. Il prezzo è di 69 euro al kg. La collaborazione Moschino - Martesana proseguirà poi con 'Atelier du chocolat', un’attività che si svolgerà all’interno delle boutique Moschino di Milano, Roma, Londra e New York, durante la holiday season. In questa occasione gli invitati saranno omaggiati di una scatola contenente cioccolatini che essi stessi potranno personalizzare con uno smalto oro edibile insieme a un maitre chocolatier Martesana presente in store.