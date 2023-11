Mps: Michelotti (Fdi), 'bene risultati positivi, ripagato impegno governance e lavoratori'

"Ho appreso con soddisfazione i risultati molto positivi presentati oggi dall’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, che restituiscono la fotografia di un istituto con dati molto solidi e che dimostrano il posizionamento di una banca in buona salute e capace di competere nel mercato a livelli molto elevati. Un risultato estremamente positivo, frutto dell’impegno della governance, dei dirigenti e dei lavoratori tutti. Banca Mps si conferma risorsa strategica per il territorio e per il mondo del credito". Lo scrive, in una nota, il deputato senese di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti.