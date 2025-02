E' il profilo più popolare su X (nonché anche quello del suo proprietario): ma da poche ore chi cliccasse sulla pagina di Elon Musk (@elonmusk) non troverebbe più il nome dell'imprenditore sudafricano, ma quello di un misterioso Harry Bōlz. Nessun mistero, nessun hackeraggio: è sempre lo stesso Musk a gestirlo, utilizzando la possibilità di cambiare temporaneamente il nome visualizzato, salvo poi tornare alla denominazione originaria.

Lo ha fatto in passato, e mai per caso. Infatti lo stesso Harry Bōlz era già apparso nell'aprile 2023 a pochi mesi di distanza dell'acquisizione di X (all'epoca ancora Twitter) e alla fine Musk aveva spiegato come si trattasse di uno scherzo, ispirato allo slang (piuttosto volgare) del nome che in inglese può anche essere letto come 'Hairy Balls'. Stesso tono ironico a fine 2024 quando brevemente il profilo più famoso di Twitter era diventato 'Kekius Maximus', più o meno 'l'imperatore dei meme'.

Oggi il ritorno di Harry Bōlz (con tanto di sottotitolo 'Mancanza di gravità' forse in riferimento alle attività di SpaceX), nome che riappare poche ore dopo il botta e risposta con Sam Altman per il controllo di OpenAI, con tanto di risposta piccata con la proposta di acquisto di X, 'a sconto' rispetto ai 44 miliardi di dollari investiti da Musk.