Elon Musk sceglie lo stile della Wwe per la sfida di wrestling contro il Ceo di Meta Mark Zuckerberg prevista per il prossimo 26 agosto. Mentre è ancora da chiarire se il machsarà trasmesso in diretta streaming su X, il Ceo di Tesla ha ritwittato un video del 36° Summer Slam annuale tenutosi al Ford Field Stadium di Detroit, nel Michigan e condiviso dall'handle Twitter ufficiale della Wwe, la principale federazione di wrestling al mondo. L'evento principale della serata è stato tra Roman Reigns e Jey Uso. Dopo aver visto il combattimento, Musk ha detto: "Vado con la Wwe come mio stile di combattimento".

Botta e risposta tra i due 'nemici' sullo streaming

In un precedente tweet Musk aveva affermato che il combattimento Zuck vs Musk sarà trasmesso in streaming sull'app X e il ricavato della sfida andrà in beneficenza per i veterani dell'esercito americano. Ma Zuckerberg ha risposto che potrebbe essere meglio utilizzare una piattaforma funzionante in modo più affidabile.

A maggio, un live streaming su Twitter con Musk, in cui il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha annunciato le sue ambizioni presidenziali, è stato oscurato da problemi tecnici. In risposta, Musk ha fatto riferimento a un black out dei servizi Meta avvenuto per diverse ore nell'autunno 2021.

Musk ha anche scritto in un altro tweet che si sta allenando. “Sto sollevando pesi durante il giorno, preparandomi per il combattimento. Non ho tempo per allenarmi, quindi li porto solo al lavoro" ha scritto.

Zuckerberg: "Data combattimento non confermata"

Ma Zuckerberg avanza dubbi sulla possibilità che il combattimento sul ring si faccia davvero il 26 agosto. Secondo i fondatore di Facebook il suo avversario starebbe infatti evitando la sfida sul ring dei miliardari tecnologici che lui stesso ha lanciato. Quando Musk lo ha sfidato, Zuckerberg si è detto "pronto anche subito" e ha suggerito il 26 agosto come data dell'evento ma il suo potenziale avversario "non ha confermato".

Musk ha scritto poche ore dopo che avrebbe dovuto sottoporsi a una risonanza magnetica al collo e alla parte superiore della schiena. Potrebbe essere necessaria un'operazione prima che possa aver luogo un combattimento. A luglio aveva detto che una placca di titanio sulla sua spina dorsale avrebbe forse avuto bisogno di essere rinforzata. Musk ha subito un infortunio mentre provava il sumo, specialità delle arti marziali giapponesi.

Zuckerberg, 39 anni, si allena con istruttori di arti marziali ed è visibilmente più in forma di Musk, 52 anni. La prospettiva della lotta è emersa per la prima volta a giugno. Musk ha sfidato Zuckerberg, che ha accettato. Dopo la pubblicità iniziale, è seguito il silenzio radiofonico, lasciando molti dubbi sul fatto che i miliardari della tecnologia si sarebbero confrontati sul ring. Qualche giorno fa Zuckerberg ha scritto su Threads di Meta (un social simile a Twitter) che ora ha un ottagono nel suo cortile: i combattimenti di arti marziali miste vengono combattuti in una gabbia ottagonale.