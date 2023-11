Musumeci (Ministro): “Un approccio culturale diverso può fare la differenza per la sostenibilità dei mari”

Un approccio culturale nuovo può fare la differenza per tutela dei mari e la sensibilizzazione alla sostenibilità marittima. La parola ‘mare’, infatti, non è presente neanche nella Costituzione. Bisogna operare in questo senso, ma il resto dobbiamo farlo noi. Al di là, quindi, dei valori fondamentali, è importante l'attività dei ministeri che si occupano di mare e delle nove filiere che, hanno acquistato posizioni importanti a livello mondiale ma che in Italia non riescono ancora a ad affermarsi. Così Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 che si è tenuta oggi all’Auditorium della Conciliazione a Roma.