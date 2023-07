Intervenuto durante l’incontro ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento’, promosso giovedì 15 giugno a Milano da Centromarca, Francesco Mutti, presidente dell’associazione, ha spiegato come il modello dell’industria di marca possa essere d’ispirazione per lo sviluppo del Paese.