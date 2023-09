Mutui, senza Fondo di Garanzia addio alla casa per oltre 210mila giovani

Analisi Facile.it, moltissimi gli under 36 che dovrebbero rinunciare all’acquisto della prima abitazione se l’agevolazione non venisse rinnovata

C'è attesa per il rinnovo del Fondo di garanzia mutui per la prima casa che si conferma una misura strategica per i giovani che vogliono comprare la prima casa. Senza il Fondo, infatti, oltre 210.000 i giovani con meno di 36 anni, e attualmente in cerca di un immobile, ammettono che dovrebbero rinunciare all’acquisto qualora l’agevolazione non venisse rinnovata.

Secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, sono tanti anche i ragazzi che, pur di non cancellare il proprio progetto di indipendenza, sarebbero costretti a rivedere i piani orientandosi verso un’abitazione più piccola (29%) o verso un’area meno attraente (19%). E sono circa 100.000 i giovani che si vedrebbero addirittura costretti a richiedere l’intervento dei genitori.

"Il mancato rinnovo del Fondo prima casa con garanzia all’80% sarebbe un ulteriore ostacolo per i ragazzi che vogliono comprare l’abitazione e che, già oggi, devono fare i conti con un mercato dei mutui caratterizzato dal generale aumento dei tassi di interesse, elemento che spesso complica l’accesso al credito proprio da parte dei più giovani" spiegano gli esperti di Facile.it. "È positivo - aggiungano - che il Governo stia valutando di prolungare la misura, nella speranza che questa possa essere confermata per un lungo periodo di tempo, così da dare ai ragazzi la possibilità di pianificare con la dovuta calma un passo importante come quello di acquistare la prima casa".