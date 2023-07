"Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe". Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella relazione all'assemblea annuale rispondendo così al pressing del governo.

"La disponibilità dell’Abi ad allungare la durata dei mutui, per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese, è un’ottima notizia e un risultato auspicato dalla Lega che si è spesa in questa direzione con i ministri Salvini e Giorgetti", commenta in una nota la Lega.

In mattinata infatti il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Morning News su Canale 5 ricordando che Giorgetti sarebbe stato all'assemblea delle banche, aveva affermato di aspettarsi "che le banche italiane, questo è il nostro suggerimento e non possiamo imporlo, permettano alla famiglie di pagare il mutuo a tasso variabile allungandone la scadenza. Quindi - aveva spiegato - la rata rimane uguale, magari invece di pagarlo in dieci anni lo paghi in quindici anni perché in questo momento tante famiglie, artigiani, imprenditori non ce la fanno a star dietro a questa rata che qualche genio in Europa ha deciso che debba aumentare".

E lo stesso Giorgetti intervenendo all'assemblea dell'Abi ha ribadito di ritenere "indispensabile e urgente che si raggiunga un accordo per rendere operativo l'allungamento della durata dei mutui a tasso variabile, così da limitare l'impatto talvolta insostenibile dell'incremento delle rate a carico delle famiglie''.