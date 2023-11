Napapijri, Christopher Raeburn è il nuovo direttore creativo

Napapijri scelto lo stilista britannico Christopher Raeburn come global creative director. L’approccio distintivo di Raeburn al fashion design come motore di cambiamento porterà nuova vitalità all’iconica identità visiva e stilistica di Napapijri e espanderà i confini della sua consolidata dedizione ai materiali responsabili e all’innovazione. “Sono felice di unirmi a Napapijri - afferma Raeburn -. Sono appassionato alla creazione di design autentici, funzionali e responsabili che incorporano materiali e prodotti innovativi. Napapijri è un marchio che incarna veramente questi valori e sono entusiasta di lavorare con il team e di esplorare l’incredibile archivio Napapijri. Insieme, eleveremo i nostri prodotti con modernità, moda funzionale e innovazione digitale. Il nostro obiettivo è garantire che questo approccio si rifletta in ogni touchpoint creativo per la community di Napapijri e oltre”.

Questa collaborazione si basa sull’incontro tra la famosa etica del design di Raeburn - Remade, Reduced, Recycled - e la dedizione di Napapijri alla sostenibilità come forma più radicale di creatività attraverso il design e l’innovazione. Lavorando a stretto contatto con i vari team, Raeburn distillerà l’heritage outdoor e le atmosfere urbane del marchio in look all’avanguardia, guidando lo sviluppo dei prodotti e la direzione creativa verso una traiettoria elevata, responsabile e culturalmente rilevante.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Christopher Raeburn nella famiglia Napapijri - commenta Silvia Onofri, presidente di Napapijri -. Christopher è un designer visionario la cui leadership creativa e la cui esperienza saranno fondamentali per elevare il marchio e per plasmarne la direzione futura. L’incontro tra il suo ethos unico e l’approccio originale di Napapijri alla moda lifestyle è destinato a parlare in modo autentico alla nostra community e a generare conversazioni culturalmente rilevanti”. Il primo progetto di Raeburn per Napapijri sarà una capsule collection che uscirà nella primavera/estate del 2025, mentre la prima intera collezione uomo/donna realizzata sotto la sua supervisione seguirà nell’autunno/inverno del 2025.