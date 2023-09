Nasce 'The Platform', nuova piattaforma dedicata a moda e lusso

Si chiama 'The Platform' (www.theplatform.group) la nuova piattaforma di informazione indipendente che, ogni giorno, racconta i risultati e i cambiamenti più rilevanti in atto nella moda e nel lusso a livello globale. Movimenti e cambiamenti scandagliati in profondità, senza fretta, sempre con un occhio italiano e senza rinunciare a un apporto di critica costruttiva. 'The Platform' è diretta da Maria Silvia Sacchi, giornalista di riconosciuta competenza nel campo dell’industria della moda e del lusso. Settore che ha commentato per oltre 20 anni dalle pagine del Corriere della Sera, il maggior quotidiano italiano. Per Rcs Mediagroup, società editrice del Corriere, inoltre, ha progettato e diretto il Master in management della moda e del lusso e gli Online Fashion Talks di Rcs Academy.

Notizie e interviste, analisi di settore, su singole aziende o gruppi e dove informarsi e formarsi, sono i tre ambiti privilegiati dall’impegno di 'The Platform', a cui si può accedere con modalità diverse. Le sintesi degli articoli e delle analisi, presentate anche sui social (es. LinkedIn, Instagram, X), sono gratuite, mentre la lettura completa è possibile solo su abbonamento. Lo spazio dedicato alle proposte di formazione e alle offerte di lavoro è, anch’esso, gratuito. Commentando i risultati e le decisioni dei protagonisti, gli arrivi e le partenze nel management in rapporto a nuove strategie o differenti assetti societari, spiegando i possibili scenari che possono nascere da segnali apparentemente deboli, raccontando il nuovo che sta emergendo senza dimenticare il valore di ciò che è consolidato, 'The Platform' intende anche accendere i riflettori sulla sempre più diversificata responsabilità sociale dichiarata dalle singole imprese, dai distretti e dai comparti in cui operano e valutata in base all’effettiva capacità di apportare risultati concreti in termini di innovazione, sostenibilità, e inclusione.

Al tema della formazione è dedicata una parte importante dell’impegno informativo di 'The Platform', proprio per il riconoscimento del ruolo strategico che il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze artistiche, artigianali e tecniche hanno per il settore. Una banca dati che riunisce tutte le opportunità informative, un notiziario sempre aggiornato, una serie di iniziative di formazione sono gli strumenti messi a disposizione di aziende e giovani, per favorire il matching fra offerta e domanda di lavoro, che in questo momento vede circa 90mila posizioni che nel prossimo triennio rischiano di non essere coperte per mancanza di professionalità adeguate.