Natale, sotto l'albero la 'migliore reputazione per Ferrari, Ikea e Ferrero

Un dono sotto l'albero natalizio per la Ferrari, seguita da Ikea e Ferrero che in questo Natale conquistano il podio di aziende nazionali e internazionali con la migliore reputazione in Italia. Il risultato - nato dall'indagine di Merco Italia su indicazioni fornite da oltre cento giornalisti economici, non è un regalo tout court ma arriva a conclusione di un'attenta analisi condotta su dodici parametri: dimensioni economiche, strategiche, commerciali, ma anche rilevanza etica e di governance. E ancora: analisi dei punti di forza e di debolezza, aree di criticità e quelle di miglioramento.

"Si tratta di una classifica prestigiosa - conferma Massimo Micucci, direttore di Merco Italia - e oltre al podio figurano anche aziende importanti come Lavazza, Coca Cola, Netflix, Tesla e Mastercard, solo per citarne alcune". E qualcosa Babbo Natale la riserverà anche a più ampio raggio.

"Stiamo consegnando - anticipa Micucci- i primi report riservati. Dopo la classifica delle cento aziende con miglior reputazione in Italia, generale e per settori, presentata l'estate scorsa e verificata da auditing esterno - stiamo infatti lavorando a consegnare i primi rapporti confidenziali alle imprese che hanno richiesto una diagnosi più approfondita".

A stabilire il ranking è l'analisi da parte di manager esecutivi di altre aziende presenti in Italia e da parte di 245 fra esperti analisti finanziari, Ong, sindacati, associazioni dei consumatori, professori universitari e appunto giornalisti economici.

"A questi - ricorda Micucci - si aggiungono, naturalmente, le conversazioni online su canali propri e non, un'indagine sociale a campione basata su consumatori e pubblico generalista".

Un sistema comparativo strutturato, quello di Merco, presente in ormai 16 paesi. I dati consegnati in questi giorni sono "riservati" e consentono di seguire l'andamento nel tempo e di mettere in evidenza la posizione relativa alla reputazione di 100 aziende presenti in Italia, avverte.