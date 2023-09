Natalità, Zotta (Arstana): "Progetto Prénatal si integra con nostri valori"

Il Ceo di Arstanalo ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Generazione G’ promosso da Prénatal con il Ministero per la Famiglia, in collaborazione con Moige

“Il difficile contesto attuale ha contribuito alla crisi di natalità che sta colpendo il nostro Paese negli ultimi anni. Come Gruppo, ci siamo sempre concretamente impegnati a supportare i genitori e la crescita delle future generazioni, ascoltando e rispondendo alle loro necessità in continua evoluzione. La partecipazione al progetto ‘Generazione G’ di Prénatal, si integra perfettamente con i nostri valori e con il rinnovato posizionamento del brand Chicco che esprime l’impegno di una marca da sempre al fianco di mamme e papà, un vero e proprio alleato a sostegno di una genitorialità libera da giudizi e dalle pressioni della società. Siamo, quindi, molto felici ed onorati di partecipare concretamente al progetto Generazione G per la creazione di una rete di “genitori per i genitori” e di poter offrire un contributo positivo per sostenere e stimolare la nascita di nuove famiglie”.

Lo ha detto Nicola Zotta, Ceo di Arstana, multinazionale italiana di prodotti sanitari e per l’infanzia che opera nel mercato con marchi come Chicco, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Generazione G’ promosso da Prénatal con il Ministero per la Famiglia, in collaborazione con Moige, tenutasi oggi a Roma (Palazzo Ferrajoli a Roma).