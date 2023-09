“Per un altro anno possiamo riferirci al Salone Nautico di Genova come il Salone dei record: ad esempio per quanto riguarda il numero di espositori, di barche esposte, per i ministri e tutti i rappresentanti del governo che sono venuti a dare importanza e a riconoscere il valore del Salone” . A margine dell’apertura dei lavori del Salone Nautico di Genova 2023, Piero Formenti (vice presidente di Confindustria Nautica) ha tracciato un piccolo bilancio di questa giornata inaugurale.