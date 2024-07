Nautica, Lanzillo: “Settore nautico in salute, riferimento mercato mondiale per produzione e qualità”

“Dallo studio emerge un settore nautico in salute, che rappresenta un punto di riferimento del mercato mondiale sia da un punto di vista di produzione che da un punto di vista di qualità del prodotto. Un settore caratterizzato, come tutta l'industria italiana, dalla presenza di piccole e medie imprese, ma in questo caso particolarmente rilevante perché si vede che il 17% della produzione è fatta dall'intero settore”. Con queste dichiarazioni, Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e Deloitte Private Leader Italia, è intervenuto in occasione dell’evento di presentazione, a Palazzo Mezzanotte a Milano, dello studio "The state of the art of the global yachting market" realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica.