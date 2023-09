Nautica, Marconi (Marinedi): “Santa Marina Salina è nostra 15° location”

“Presentiamo la nostra 15esima location: Santa Marina Salina nelle isole Eolie”. Lo ha detto Renato Marconi, amministratore delegato di Marinedi, a margine della conferenza stampa, tenutasi a Genova, durante il Salone Nautico Internazionale. Marinedi Group, leader nel mercato italiano ed europeo per lo sviluppo e la gestione di marina e primo network in assoluto di marina nel Mediterraneo, ha annunciato l’allargamento della propria rete (con l’ingresso del Marina di Salina, Sicilia) e ha presentato il piano per raggiungere l’autonomia energetica della rete nell’arco dei prossimi 5 anni.