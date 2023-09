Nautica, ministro Musumeci: : “Il governo deve ascoltare le imprese”

“Il CIPOM (Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare) ha la funzione di coordinare e programmare un ordine del giorno sul quale confrontarsi ed invitare tutti i ministeri interessati per decidere in poche sedute ed evitare perdite tempo” . Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a margine dell’apertura del 63° salone Nautico di Genova. Il ministro ha risposto così alle domande dei giornalisti sulla lungaggine della burocrazia che spesso ferma l’imprenditoria, anche nel mondo della Nautica.