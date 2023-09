“Azione si trasforma da un partito ‘giovane promessa’, come lo descrive il suo leader Calenda, in qualcosa che ha subito assunto i vecchi vizi della vecchia politica”. Queste le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in occasione della giornata di chiusura della 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, commentando il partito Azione.