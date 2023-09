Nel mondo 2,6 miliardi di persone non sono ancora connesse ad Internet

Nel mondo ci sono ancora 2,6 miliardi di persone che non sono ancora connesse ad internet (erano 2,7 mld nel 2022): si tratta del 33% delle popolazione mondiale. Circa il 96% di questi 2,9 miliardi vivono in paesi in via di sviluppo. E' quanto rileva l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit), l'istituzione specializzata dell'Onu, sottolineando che il 67% della popolazione mondiale è 'online', ossia 5,4 miliardi di persone.

"Questo aumento della connettività - commenta il segretario generale dell'Uit Doreen Bogdan-Martin - è un altro passo nella giusta direzione e un altro passo verso il non lasciare indietro nessuno nello sforzo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite. Non molleremo finché non vivremo in un mondo in cui una connettività efficace è una realtà concreta per tutti noi, indipendentemente da dove viviamo".

Secondo le stime preliminari dell'Uilt, la crescita è più forte nei paesi a basso reddito, con il numero di utenti Internet in aumento di circa il 17% nell'ultimo anno. "Non dobbiamo dimenticare che dietro questi numeri ci sono persone che non sono in grado di accedere a Internet e godere dei vantaggi che questa tecnologia può offrire nell'era della trasformazione digitale e che può davvero cambiare il corso di una vita", sottolinea Cosmas Luckyson Zavazava, direttore del Telecommunication Development Bureau dell'Itu.