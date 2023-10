Nobel Chimica 2023, premio a Bawendi, Brus e Ekimov

Il riconoscimento attribuito per la scoperta e lo sviluppo dei punti quantici

Il Premio Nobel per la Chimica 2023 va allo studioso statunitense di origine tunisina Moungi Bawendi, all'americano Louis E. Brus e al ricercatore russo Alexei I. Ekimov. Il riconoscimento - si sottolinea nella motivazione ufficiale l'Accademia svedese delle Scienze - è stato attribuito per la scoperta e lo sviluppo dei punti quantici. "Queste minuscole particelle - si sottolinea - hanno proprietà uniche e ora diffondono la loro luce dagli schermi televisivi e dalle lampade a LED. Catalizzano le reazioni chimiche e la loro luce può illuminare il tessuto tumorale per un chirurgo".