Norwegian Salmon Seminar, Gangsø (Norwegian Seafood Council): “2023 buon anno per il salmone norvegese in Italia”

“Il 2023 è stato un anno davvero entusiasmante, durante il quale abbiamo portato avanti numerose attività. All’inizio dell’inverno abbiamo realizzato una grande campagna dedicata al salmone e diffusa in tutti i media: dalla televisione via cavo a quella digitale, dai social media ai contenuti brandizzati con alcuni players. Abbiamo inoltre messo a terra tante campagne nel campo retail, aumentando al contempo i rivenditori e i punti vendita”. Con queste dichiarazioni, Tom-Jørgen Gangsø, direttore Italia di Norwegian Seafood Council, è intervenuto al panel ‘What did we achieve in 2023 and how will we support growth in the future?’, nell’ambito del Norwegian Salmon Seminar in Italy, l’appuntamento annuale che chiama a raccolta tutta l'industria ittica italiana e norvegese in svolgimento a Milano. Organizzato da The Norwegian Seafood Council, che rappresenta il marchio di origine Seafood from Norway, che indica l’origine norvegese dei prodotti ittici. Il seminario presenta i recenti trend del settore e le prospettive di crescita nel mercato ittico italiano.