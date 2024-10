Nucleare, Pichetto Fratin: "Le centrali del futuro sono piccoli reattori"

“Un paese come l'Italia che vede un'esplosione dei consumi di energia, deve percorrere tutte le strade per la produzione dell'energia, rispettando l'emissione zero al 2050. Sono le parole di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ospite oggi a Venezia al Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen, il convegno internazionale organizzato da Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF) e Green Hydrogen Organization. “Un'energia pulita senza emissione è l'energia nucleare” ha continuato il ministro, aggiungendo: “Parlo di fissione di terza generazione e di quarta generazione, parlo di piccoli reattori”.