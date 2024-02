Numismatica: da coppa Davis a 'Albachiara' e Mennea, arriva nuova collezione

Da Pietro Mennea alla coppa Davis, da Pesaro capitale della cultura 2024 alla nave Amerigo Vespucci, da Rita Levi Montalcini a 'Albachiara' di Vasco Rossi, dalla Ducati ai koala. Arriva la nuova collezione numismatica 2024, presentata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e dall'amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e della zecca dello Stato, Francesco Soro. La cerimonia di oggi ''rappresenta una sfilata delle eccellenze artistiche'' che ''raccontano la storia del nostro paese e delle sue ricorrenze'', afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. ''Attraverso queste monete, vere opere d'arte, piccole solo nelle dimensioni, si tramanda anche la tradizione dell'artigianato italiano''.

E in questo contesto la Zecca dello Stato, secondo il ministro, ''è uno stabilimento unico nel suo genere'' perché ''rendono le monete italiane tra le più belle e ricercate nel mondo''. ''Queste monete rappresentano l'Italia nel mondo''. ''Non sono solo oggetti metallici'' ma in questa collezione ci sono ''pezzi di storia, bellezze artistici e scoperte''.

Per Soro ''questo è un prodotto commerciale che deve vendere e deve produrre valore per noi e soprattutto per il nostro azionista, che è il ministro dell'Economia''. ''E' un esempio vero e proprio esempio di made in Italy che noi coltiviamo e vogliamo valorizzare sempre di più nei prossimi anni''. L'amministratore delegato ringrazia ''gli artisti incisori per il lavoro svolto. E' un ringraziamento importante perché ognuno di questi oggetti nasce da un lavoro che è straordinario vedere''. Inoltre ''vorrei ringraziare la commissione tecnico artistica perché si stanno adattando bene a questo tentativo di rilancio della Zecca, che va a intersecare sempre di più le passioni degli italiani con la passione per la numismatica, e lo stanno facendo con noi, giorno dopo giorno, con un lavoro straordinario''.

La collezione 2024 prevede 19 tematiche. Il ruolo delle istituzioni è celebrato nella moneta da 2 euro e da 5 euro in argento commemorativa del '250° anniversario della fondazione del corpo della guardia di finanza' e dalla moneta da 5 euro in argento dedicata al 'giro del mondo 2023-2025 della nave Amerigo Vespucci', storica nave scuola della marina militare. Un’altra moneta commemorativa da 2 euro, destinata anche alla circolazione ordinaria, è dedicata a Rita Levi Montalcini rendendo omaggio alla scienziata, unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la medicina.

Sempre una moneta da 5 euro in argento, invece, ricorda il 50° anniversario dell’istituzione del Consob, la commissione nazionale per le società e la Borsa, attore importante per la salvaguardia del sistema finanziario italiano e di tutela degli investitori. A celebrare l’eccellenza imprenditoriale, un tributo alla storia del motociclismo italiano, 3 monete in argento: un percorso che, partendo dalla maestosità dello storico stabilimento Ducati di Borgo Panigale inaugurato nel 1926, raccontano i modelli simbolo della casa bolognese.

Al valore dello sport è dedicata la moneta, la prima dalla forma ellittica, che celebra i 'campionati europei di atletica leggera Roma 2024” ricordando l’atleta Pietro Mennea, primatista mondiale soprannominato La freccia del sud. La nuova serie dedicata alla canzone italiana è inaugurata da 'Albachiara' di Vasco Rossi, tra i brani più amati dagli italiani. Tre le coniazioni per la serie fumetti rispettivamente dedicate a Jak Mandolino, Cocco Bill e Pop Corn, creazioni della matita di Benito Jacovitti, fumettista tra i più rivoluzionari e influenti del secondo novecento.

Gli 800 anni dell’università degli studi di Napoli Federico II, il 25° anniversario della fondazione della Federazione italiana malattie rare e il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia, saranno celebrati rispettivamente da una moneta del valore nominale di 5 euro in argento.

Di seguito la collezione numismatica 2024: 5 euro in rame “capitali italiane della cultura – Pesaro”; micro moneta in oro 10 euro serie “fontane d’Italia – fontana Pretoria – Palermo”; 5 euro in argento “25° anniversario della fondazione della Federazione italiana malattie rare”; 5 euro in argento “giro del mondo 2023-2025 della nave Amerigo Vespucci”; 5 euro in argento e 2 euro proof e fdc “250° anniversario della fondazione del corpo della guardia di finanza”; 5 euro “serie fumetti – Jacovitti – Jak Mandolino, Pop Corn, Cocco Bill”; 2 euro proof e fdc “Rita Levi-Montalcini; 5 euro in argento “50° anniversario dell’istituzione della Consob; 5 euro “serie cultura enogastronomica italiana” tintilia e caciocavallo – Molise, vinsanto e cantucci - Toscana; 5 euro “800 anni dell’università degli studi di Napoli Federico II”; 10 euro “campionati europei di atletica leggera Roma 2024 - Pietro Mennea”; euro serie “canzoni italiane Albachiara” di Vasco Rossi; 5 euro in argento serie “eccellenze italiane – Ducati cucciolo”, Ducati panigale”, Ducati 916”; 5 euro serie “mondo sostenibile – animali in via di estinzione – koala”; 5 euro in argento “150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia”; 5 euro in argento e bronzital serie “zodiaco -ariete, leone, sagittario”; 5 euro in argento “100 anni dalla morte di Giacomo Puccini”.