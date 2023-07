Il Disability Hub Europe (DHUB) ha lanciato una nuova versione della guida “Disability in Sustainability Reporting”, in allineamento ai GRI Universal Standards. Si tratta della prima guida applicabile a un livello internazionale sull'integrazione della disabilità nel reporting di sostenibilità realizzata nell'ambito di Disability Hub Europe, un progetto guidato da Fundación ONCE e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Mission

L’iniziativa lavora sul binomio disabilità e sostenibilità e cerca di aiutare le aziende a integrare pienamente le questioni relative alla disabilità nei loro rapporti e a mettere in evidenza le pratiche per includere le persone con disabilità lungo tutta la catena del valore.

L'accesso alle informazioni e ai servizi essenziali per le persone con disabilità è stato ulteriormente limitato durante la pandemia, evidenziando la necessità di affrontare gli ostacoli all'accessibilità e all'inclusione in tutti i settori. La pubblicazione aiuterà le aziende a ottenere visibilità e preminenza in materia di disabilità e non discriminazione, il che a sua volta favorirà un ambiente imprenditoriale più inclusivo e sostenibile.

Disability in Sustainability Reporting 2023

La nuova versione, rispetto alla precedente del 2019, tiene conto dei recenti cambiamenti nel reporting di sostenibilità, e supporterà le organizzazioni nel capire come il reporting GRI può essere una base per divulgare i loro impatti, positivi o negativi, sui diritti delle persone con disabilità.

La pubblicazione affronta il ruolo delle imprese nel rafforzare l'inclusione della disabilità, nel contesto dello sviluppo sostenibile, fornendo al contempo una guida tecnica su come possono essere applicate le informative pertinenti nei GRI Standards.

La guida ha consentito l'incorporazione di disabilità nel reporting basato sul GRI in relazione agli aspetti:

organizzazione di governance e valori;

incorporamento del rispetto;

occupazione e lavoro dignitoso;

accessibilità;

rapporti d'affari;

comunità locale.

GRI Universal Standards

Nel 2021 il GRI ha lanciato la rivisitazione dei suoi Universal Standard per offrire il massimo livello di trasparenza per le organizzazioni in misurazione degli impatti sull'economia, sull'ambiente e sulle persone.

GRI Standard cosa c'è di nuovo?

Gli aggiornamenti 2021 ai GRI Standards includono la revisione degli Universal Standard e l'introduzione di nuovi Standard di Settore. Con l'aggiunta degli Standard di settore, i GRI Standards ne comprendono ora tre serie: GRI Universal Standards, GRI Sector Standards e GRI Topic Standards.

Gli standard universali comprendono tre standard:

GRI 1: Fondazione 2021, delinea lo scopo dei GRI Standards, chiarisce i concetti critici e spiega come utilizzare gli standard; GRI 2: Informativa Generale 2021, contiene divulgazioni relative a dettagli su un'organizzazione, come la sua struttura, pratiche di rendicontazione o governance; GRI 3: Tematiche materiali 2021, fornisce indicazioni dettagliate su come determinare i temi materiali e le informative per il reporting, informazioni sul processo dell'organizzazione per identificare i temi materiali, l’elenco dei temi materiali e la gestione di ciascun tema.

Questi standard guidano i responsabili della segnalazione su come riferire con i GRI Standards, e contengono requisiti e principi di rendicontazione a cui tutte le organizzazioni devono conformarsi.