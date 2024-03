Nuovi Pirelli P Zero dedicati per la Hyundai Ioniq 5 N

E' stata testata al Nürburgring la versione dedicata del P Zero che Pirelli ha sviluppato per la nuova Ioniq 5 N, la prima auto elettrica ad alte prestazioni di Hyundai N. Il gruppo sottolinea come il pneumatico, progettato in collaborazione con Hyundai, soddisfa i requisiti dinamici della vettura, offrendo performance sportive, affidabilità e comfort per la guida quotidiana. Sviluppato con strumenti di simulazione virtuale, questo P Zero è stato poi testato sul circuito tedesco, il banco di prova ideale per confermarne le prestazioni e la costanza di rendimento in condizioni di guida estreme.

Sul fianco del pneumatico è presente la marcatura Elect, a indicare il pacchetto di soluzioni tecnologiche studiate da Pirelli appositamente per le auto elettriche e ibride plug-in: la combinazione di mescole specifiche e struttura rinforzata supportano gli stress associati alla massa dei veicoli a batteria e la coppia elevata tipica del motore elettrico, a vantaggio della durabilità, mentre l'uso di polimeri funzionalizzati conferisce aderenza e handling sul bagnato.

Il P Zero Elect per la nuova Ioniq 5 N presenta anche il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) per migliorare l'esperienza di guida, una tecnologia particolarmente apprezzata dai guidatori di auto elettriche. Il Pncs riduce il rumore all'interno dell’abitacolo grazie a un materiale fonoassorbente applicato all'interno del pneumatico.

Nello sviluppo di questo P Zero, gli ingegneri Pirelli hanno prestato particolare attenzione alla dinamica di guida attraverso la cura di ogni dettaglio, dal disegno battistrada alla struttura del pneumatico. Hanno ottimizzato la profondità delle scanalature e le dimensioni dei blocchi del battistrada per migliorare trazione e stabilità e fornire un'eccellente aderenza su diverse superfici. Inoltre, la rigidità del pneumatico è stata studiata per favorire una guida reattiva e controllata, sia su pista sia su strada.

Oltre al P Zero estivo, Pirelli fornisce anche una versione dedicata del pneumatico invernale Winter Sottozero 3, che offre trazione e controllo ottimali alle basse temperature.

Destinato a chi ricerca prestazioni ancora maggiori, invece, Pirelli offre il P Zero Corsa, un pneumatico con elevate performance di trazione e di frenata, ideale anche per la guida in circuito. Tutti i pneumatici su misura per la Hyundai Ioniq 5 N presentano la marcatura “HN” sul fianco, simbolo della filosofia Perfect Fit di Pirelli volta a sviluppare pneumatici specifici per le caratteristiche tecniche di ogni modello, sempre in stretta collaborazione con le case automobilistiche.