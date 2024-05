NYCxDESIGN 2024: "Design is All Around Us", eventi, mostre ed installazioni a New York

Dal 16 al 23 maggio 2024, il NYCxDESIGN Festival tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico globale per il mondo dell'arte e del design, celebrando la diversità creativa con il tema "Design is All Around Us". Quest'anno, il festival metterà in luce l'importanza della comunità, dell'inclusività e della collaborazione tra le diverse discipline del design, con eventi, conferenze, keynote, esposizioni ed installazioni.

Il 2024 vede infatti il debutto dei keynote di NYCxDESIGN, una serie di conferenze giornaliere aperte al pubblico e alla comunità del design. Queste sessioni vedranno la partecipazione di importanti designer e marchi internazionali che condivideranno le loro visioni su architettura, design d'interni, tecnologia e molto altro. Tra i keynote annunciati ci sono "Supercharging Creativity & Design with AI" di Adobe e "Vision for Visionaries: Design in AR" di MagicLeap.

Per non perdersi tutte le novità del Festival sarà lanciata anche la nuova app NYCxDESIGN che guiderà tutti i partecipanti attraverso i cinque distretti della città, mettendo in evidenza tutti gli appuntamenti, le mostre e gli eventi che si svolgono. A Flatiron South Public Plaza, il Flatiron NoMad Improvement District presenterà una nuova installazione artistica pubblica. Parallelamente, Madison Avenue BID ospiterà la seconda edizione della Madison Avenue Design Week, opitando speciali collezioni di design e molto altro ancora. Il 18 maggio, il SoHo Design District celebrerà il suo 10° anniversario con i migliori marchi nazionali e internazionali durante il Soho Design Day Out.

Il Brooklyn Navy Yard sponsorizzerà sempre il 18 maggio la seconda edizione dell'annuale "Design Day at the Yard", che comprende diversi eventi che celebrano la diversità nel design, la sostenibilità e l'importanza di sostenere i designer locali, mentre la Union Square Partnership svelerà il 4 murale annuale della 14a Strada Est a Union Square.

Supportando la prossima generazione di designer ed innovatori, il festival darà visibilità alle molteplici mostre degli studenti realizzate in collaborazione con istituti come il Pratt Institute, Il Fashion Institute of Technology, il Parsons Industrial Design MFA Program, la School Visual Arts e il New York Institute of Technology. Per il secondo anno consecutivo, il workshop Wanted Design School all'ICFF metterà in luce i lavori degli studenti delle migliori scuole di design internazionali.

Gli eventi legati al design saranno ulteriormente arricchiti da esposizioni museali aperte al pubblico, tra cui l'installazione "Jenny Holzer: Light Line" al Guggenheim Museum e l'installazione del Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum intitolata "Acquired! Shaping the National Design Collection".

Il Festival, che è ormai un appuntamento fisso nel calendario del design internazionale, ha continuato ad espandersi, accogliendo nuovi partecipanti della comunità del design mondiale. Sul fronte internazionale, il festival accoglierà per la prima volta i leader del design dall'Estonia e continuerà la collaborazione con l'Italian Trade Agency con eventi speciali organizzati da noti brand come Rimadesio, Poltrona Frau, Natuzzi, Kartell, Poliform, Flou, Technogym, Florim e altri. Infin Oui Design! di Villa Albertine torna per la sua seconda edizione per mostrare e raccontare il meglio del design francese con un percorso di eventi e gallerie da visitare a Chelsea.