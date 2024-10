“Siamo grati a Poste Italiane perché sono un valore aggiunto, un elemento di garanzia per l’esigenza di logistica di cui c’è bisogno per l’organizzazione delle Olimpiadi. Per questo Poste Italiane sono un partner ideale”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’evento di presentazione dell’accordo di partnership tra Poste Italiane e Fondazione Milano-Cortina 2026 in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si è tenuto alla Casina Poste a Roma.