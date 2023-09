Olio, Di Mino: "Produzione dimezzata per siccità e grandine ma qualità è salva"

Conto alla rovescia per la raccolta delle olive nell'azienda siciliana pluripremiata per il suo olio extravergine di oliva biologico, quella di Francesco Di Mino, a 15 chilometri da Agrigento. Ma già si paventa una produzione dimezzata per il clima. "Sarà una brutta annata anche quest'anno a causa dei cambiamenti climatici e riteniamo che saremo al 50% della produzione ed inoltre, le olive sono piccole", anticipa Di Mino intervistato dall'Adnkronos sull'andamento dell'olio di oliva a fronte del calo produttivo in Italia del 27% e degli aumenti dei prezzi del 37%, secondo stime recenti.

"In Sicilia abbiamo avuto una grande siccità, non piove da aprile tranne qualche episodio in cui è venuta giù la grandine, - spiega - poi abbiamo avuto vento di scirocco che ha portato via tanti fiori (e quindi frutti) e, come se non bastasse, caldo torrido a luglio". Ed è così che quest'anno dopo un'annata 2022-2023 brutta si teme il peggio in attesa di andare sul campo a raccogliere le olive e vedere le rese.

"Stiamo aspettando qualche altro giorno, il momento giusto - spiega - perché per un olio naturale e di alta qualità come il nostro non c'è una regola, ci basiamo sull'esperienza, quella mia e del mio collaboratore" racconta Di Mino, di professione ingegnere, che da tre anni "si è lanciato in questa avventura" dopo la scomparsa del padre a marzo 2020, che già coltivava olivi per un olio destinato al consumo familiare. "Questo olio è nato quasi come un tributo a mio padre, e così mentre si diffondeva il covid, mentre tutti si chiudevano io ho reagito al contrario aprendomi".

Venti ettari in collina, 5mila piante, l'azienda Di Mino si affaccia sulla Valle dei templi di Agrigento, tra Grotte e Favara. La produzione è di 8mila bottiglie, che quest'anno saranno superate, con 4 etichette di olio bio da diversi cultivar: Nocellara del Belice, Biancolilla, Coratina e un blend, con quattro intensità di fruttato diversi dal più leggero al più forte. "Senza conoscere nessuno ho cominciato a mandare il mio olio partecipando a premi prestigiosi e ho preso medaglie d'oro ovunque a Berlino, a New York, Parigi senza contare che il Gambero Rosso lo ha considerato il miglior olio Igp d'Italia nel 2023 e nel 2022 ha conquistato le 3 foglie sempre del Gambero Rosso". L'olio Evo Igp Sicilia Contrada Scintilia Nocellara da due anni ha conquistato anche le 5 gocce della Fondazione Italiana Sommelier.