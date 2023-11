"Sembra che http://Instability.AI sia ancora disponibile'. Così in un tweet - con un gioco di parole su OpenAI - Elon Musk scherza pesantemente sulla crisi che sta attraversando quello che sembrava uno dei gioiellini dell'intelligenza artificiale, la società che ha elaborato ChatGPT e che venerdì scorso ha licenziato il suo fondatore Sam Altman. Da allora si sono succedute altre uscite e l'ingresso in Microsoft di Altman e dell'altro fondatore Greg Brockman, mentre i dipendenti di OpenAI hanno diffuso una lettera in cui hanno minacciato dimissioni di massa e il capo scienziato Ilya Sutskever ha ammesso di “essere profondamente pentito” per il suo coinvolgimento nel licenziamento di Altman.