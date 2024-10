Orsenigo: “E' importante lo stakeholder engagement, quindi capire quali sono le necessità della collettività, come utilizzare al meglio le risorse del territorio e poi non dobbiamo dimenticarci la parte di gestione e manutenzione delle opere” ha detto Lorenzo Orsenigo, presidente AIS durante l'Infrastructure Academy di Hilti Italia, evento dedicato all’innovazione infrastrutturale nel mercato delle costruzioni, organizzato in collaborazione con AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili).