Confindustria, chiede "la revisione dell'Ets", il sistema Ue per lo scambio di emissioni inquinanti, perché "impatta tantissimo" su settori produttivi italiani come quello della ceramica, già sottoposto ad un fortissima concorrenza da parte di produttori come l’India, che non hanno norme ambientali rigide come quelle Ue. Lo dice a Bruxelles il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.