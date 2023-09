Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dà seguito a quanto annunciato ieri a Genova sulla volontà di "mettere in discussione la logica del posto fisso cercando di guardare al posto 'figo', cioè dove il valore non sta nella stabilità del posto di lavoro" per attrarre i cittadini, e in particolare i giovani, nella pubblica amministrazione. Ed è così che giovedì prossimo presenterà alla stampa la nuova campagna di comunicazione "per raccontare il nuovo volto della Pubblica amministrazione, intesa come opportunità professionale di crescita ma anche come valore per la collettività" come recita il comunicato, a Palazzo Vidoni, sede del ministero. Il progetto di comunicazione verrà presentato alla stampa oltre dal ministro Zangrillo e dal sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini. Ospite d’eccezione la cantante Orietta Berti, testimonial della campagna.