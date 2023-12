Packaging sostenibile, una sfida per startup innovative

Il settore alimentare è impegnato nella ricerca di soluzioni di packaging sostenibile che contribuiscano ad accelerare la transizione green, specie in fatto di riduzione di plastica. Parallelamente, il packaging alimentare non può prescindere dalla capacità di corretta conservazione degli alimenti nonché di massima praticità per il consumatore. Per questo motivo diverse realtà produttive sono alla ricerca di soluzioni innovative e sostenibili, come nel caso di Italia del Gusto, consorzio privato che riunisce alcune delle principali aziende del settore. In particolare, otto aziende che fanno parte di Italia del Gusto – Amica Chips, Auricchio, PanPiuma, Parmalat, Ponti, Rovagnati, Urbani Tartufi, Valsoia - hanno lanciato una sfida rivolta alle startup più innovative, affinché elaborino proposte e progetti di packaging alimentare sostenibile incentrato su materiali innovativi e riduzione dei costi. La call4startup è stata ideata con Eatable Adventures, tra i principali acceleratori foodtech a livello globale.

Le aree strategiche

I progetti che saranno elaborati dalle startup devono fare riferimento in particolare a tre aree strategiche fondamentali per il settore alimentare. La prima riguarda riciclo e riduzione ovvero tutto quello che fa riferimento a materiali di nuova generazione e soluzioni innovative che permettano una drastica riduzione dell'impiego di plastica, siano funzionali al riclo e al riuso degli imballaggi. La seconda area comprende tutti i materiali innovativi in grado di prolungare la conservazione degli alimenti, preservare le caratteristiche organolettiche e favorire la praticità di trasporto e consumo. La terza area riguarda tutto ciò che può essere utile a ridurre i costi, ottimizzare i processi e migliorare la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Creare un ecosistema collaborativo

La sfida lanciata alle startup innovative rappresenta uno spunto interessante per aprire nuove strade alle imprese alimentari nella direzione della svolta ecologica, anche attraverso la promozione di un ecosistema collaborativo che comprenda sinergie e scambi di idee all'interno del comparto. In tal senso, le startup selezionate dalla challenge avranno l'opportunità di collaborare con alcune delle più importanti aziende alimentari italiane testando sul campo le proprie soluzioni e avvalendosi anche del supporto di esperti del settore. Alla presentazione del progetto di call4startup, il direttore generale del Consorzio Italia del Gusto, Alberto Volpe ha dichiarato: “Investire in startup all'avanguardia che lavorano su soluzioni trasformative è fondamentale in un Paese come l'Italia dove il settore agroalimentare è per tradizione uno dei punti di forza dell'economia nazionale”.