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Pagani Isnardi (Confindustria nautica), 'superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico'

12 maggio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
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"L'export della nautica italiana attraversa una fase di eccezionale vigore. Secondo i dati consuntivi del 2025 elaborati da Fondazione Edison - nostra partner di ricerca - il settore ha raggiunto il massimo storico di 4,4 miliardi di euro. Questo risultato straordinario è trainato dalla leadership mondiale dell'Italia nel segmento dei superyacht, comparto in cui l'industria nazionale detiene oltre la metà dell'intero portafoglio ordini globale (order book)". Lo ha detto Milano Stefano Pagani Isnardi, direttore ufficio studi di Confindustria nautica, alla presentazione della quarta edizione dello studio "The state of the art of the global yachting market", realizzato con Deloitte.

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