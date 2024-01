PagoPa annuncia l’introduzione su Io, l’app dei servizi pubblici di una nuova modalità di accesso rapido che prevede la possibilità di autenticarsi con Spid o Cie solo 1 volta all’anno, superando l’attuale modalità di identificazione che richiede sempre agli utenti l’inserimento delle proprie credenziali di identità digitale ogni 30 giorni. Una novità che permetterà ai cittadini di accedere più velocemente ai servizi degli enti locali o nazionali integrati su Io, sfruttando la possibilità di entrare in app con il solo riconoscimento biometrico (volto o impronta) o codice di sblocco numerico.

La nuova funzionalità permetterà di gestire in app le operazioni legate a un servizio pubblico attraverso un’esperienza utente ancora più semplice e veloce. L’accesso rapido, infatti, è un’evoluzione che risponde concretamente all’esigenza espressa dagli utenti di poter accedere a Io in modo più immediato, rendendo così l’app dei servizi pubblici uno strumento ancora più vicino ai bisogni delle persone.

Io, che raccoglie messaggi, documenti e pagamenti relativi ai servizi delle diverse pubbliche amministrazioni in un unico luogo, è nata per offrire a Pa e cittadini un canale di comunicazione personalizzato e sicuro: autenticarsi all’app tramite Spid o Cie, infatti, significa garantire la propria identità certa e inequivocabile agli enti. A ulteriore garanzia di questo aspetto imprescindibile, è stata introdotta anche la possibilità per gli utenti - in caso di smarrimento o furto del dispositivo su cui è installata l’app Io - di effettuare il logout dal web e impedire l’accesso ai propri dati. La nuova funzionalità sarà disponibile allo scadere dei 30 giorni dall’ultimo accesso in app tramite la propria identità digitale, quando l’utente potrà scegliere di proseguire con l’accesso rapido oppure di mantenere il login ogni mese. Nel primo caso, il cittadino potrà entrare su Io con il solo riconoscimento biometrico (se abilitato sul proprio dispositivo) o codice di sblocco per i successivi 365 giorni utilizzando l’app con delle sessioni brevi, della durata di 15 minuti; al termine di ogni sessione, l’utente verrà informato da una schermata attraverso la quale potrà rinnovarla continuando a navigare sull’app.