Palermo (Acea): "Acqua significa salute, sviluppo, sicurezza. Negli anni in Italia è sottoinvestito in modo strutturale"

Così' l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, intervenuto alla 42esima assemblea nazionale di Anci

Fabrizio Palermo
Fabrizio Palermo
14 novembre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Oggi gran parte delle fonti energetiche sono condizionate dalla presenza di acqua, penso all’idrogeno, persino sui pannelli solari è necessaria l’acqua per garantirne il rendimento, per non parlare del nucleare e dei relativi cicli di raffreddamento”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, intervenendo alla 42esima assemblea nazionale di Anci in corso oggi a Bologna.

“L’infrastruttura idrica è stata per anni la cenerentola delle infrastrutture, e oggi iniziamo a pagarne il conto. Acqua significa salute, sviluppo, sicurezza e questa rischia di essere fortemente compromessa perché si è sottoinvestito in modo strutturale”, ha aggiunto Palermo.

“L’acqua è un bene che oggi nessuno di noi paga davvero: ciò che si paga in bolletta è il servizio industriale e l’infrastruttura, peraltro a costi molto contenuti. Ed è importante che sia chiaro ai cittadini che possono balneare in acque pulite anche perché pagano la bolletta dell’acqua”.

