Palermo (Acea): "L’acqua? Risorsa strategica, nessun piano industrializzazione può prescinderne"

''Anche l’Intelligenza artificiale ha bisogno di acqua per non surriscaldarsi''. Lo afferma l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, intervistato da Repubblica. L'ad dell'azienda dei servizi idrici, esordisce al World Economic Forum di Davos, porta l’attenzione su una risorsa fondamentale: l’acqua. A Davos si parla di guerre, di Ai, di clima. Ma di acqua? ''Non abbastanza in Italia e in Europa, ma a livello mondiale se ne discute tantissimo e anche qui a Davos abbiamo iniziato. L’acqua è strategica, un abilitatore dello sviluppo che impatta su agricoltura, industria, energia, ma anche sui server dell’Intelligenza artificiale. Qualsiasi piano di industrializzazione, o reindustrializzazione, non può prescinderne. E alcune recenti vicende ci fanno riflettere su quanto la sua gestione debba cambiare''. Si riferisce agli effetti del cambiamento climatico? ''La recente siccità sul canale di Panama ha condizionato i trasporti mondiali. Ma mi riferisco anche all’Italia, alle alluvioni, al dissesto idrogeologico. Abbiamo dato a lungo l’acqua per scontata, siamo la generazione del rubinetto aperto, non avevamo questo problema nel Dna, ma ora sta venendo alla ribalta. Anche perché abbiamo acquedotti costruiti cento anni fa e l’ultima norma è vecchia di 30 anni''.

Gli acquedotti sono un colabrodo, con una dispersione oltre il 40%. Il Pnrr ha stanziato 4 miliardi, ma a metà 2023 la Corte dei Conti ha segnalato ritardi nei progetti. Le risorse vengono spese? ''Sì, molti sono progetti di aziende in grado di portarli avanti. Ma il Pnrr ha durata limitata e intercetta solo una parte del problema, perché servono anche grandi infrastrutture la cui costruzione richiede più tempo e sold i. Il nostro cantiere di raddoppio dell’acquedotto Peschiera, che porta l’acqua a Roma, costa un miliardo e mezzo''. Paghiamo l’acqua troppo poco per finanziare gli investimenti? ''Non è tanto una questione di prezzo, ma di gestione. Perché la risorsa va tutelata: intercettare la maggior quantità possibile di acqua piovana con sistemi efficienti di accumulo, adatti alla piogge sempre più concentrate, bisogna liberare le dighe piene di detriti, costruire un sistema di bacini a supporto dell’agricoltura, investire nelle nuove tecnologie riempiendo gli acquedotti di sensori, che consentono la manutenzione predittiva e in futuro di spostare i flussi a seconda delle esigenze. E poi c’è il tema del riuso, che in Italia è bassissimo''. Quanto basso? ''Solo il 4%. L’acqua che esce dai depuratori, pur essendo potabile, viene reimmessa nei fiumi, quando potrebbe essere reimmessa nella rete per fini agricoli''.

Il governo ha nominato un commissario sull’acqua, aiuterà? ''Sta studiando un piano di investimenti. Ma c’è anche un problema di norme: gli ambiti territoriali sono troppo frammentati, andrebbero resi almeno ragionali per integrare gli acquedotti. Il secondo problema è la quantità di operatori: sono 2500''. Acea è leader, sarete aggregatori? ''L’obiettivo è federare. Crediamo ci sia molto spazio per crescere con le competenze per farlo sia in Italia che all’estero. Abbiamo rafforzato la nostra struttura internazionale e stiamo guardando ai possibili mercati''. Parteciperete al Piano Mattei del governo per la cooperazione con l’Africa? ''Il tema acqua è già presente. Noi siamo pronti a dare una mano''. Siete favoriti nella gara per il termovalorizzatore di Roma, visto che il vostro progetto ne è la base. Vi aspettate altri partecipanti? ''Penso di sì. Ma sono convinto che il nostro sia un buon progetto e un buon raggruppamento, con Hitachi che è il principale fornitore di tecnologia, Suez e Vianini. Sarà l’impianto più moderno d’Europa”.