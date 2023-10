Palermo Marina Yachting, il mare restituito alla città

Leonardo Sciascia scriveva che Palermo aveva voltato le spalle al mare! Dopo diversi decenni, la stessa Palermo si è rifatta il look, dotandosi di un waterfront che è un esempio di armonia tra la sua storia e il mare che l’abbraccia. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inaugurato “Palermo Marina Yacting”, un club house, un convection center e vari ristoranti a bordo d’acqua per gustare le eccellenze enogastronomiche che la Sicilia offre. In meno di due anni, l’Autorità Portuale del mare di Sicilia Occidentale, guidata da Pasqualino Monti, ha riqualificato l’enorme struttura portuale, riferimento importante del traffico mercantile marittimo, crocieristico e diportistico del Mediterraneo.