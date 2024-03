Palermo: “Per rilanciare la rete idrica servono investimenti”

“Dobbiamo attrezzarci per intercettare, quando piove, tutta l'acqua possibile, stoccarla, depurarla e puntare al riuso di quell'acqua, per limitare in parte le alluvioni e, soprattutto, incamerare quell'acqua per contribuire a ridurre il problema della siccità in altri periodi dell'anno. Per rilanciare la rete idrica servono investimenti, in Italia abbiamo un ritardo di circa 50 miliardi su tutta la rete nazionale” così Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, a margine della conferenza “Adattamento a eventi estremi del ciclo idrologico: piene e siccità” presso l'Accademia Nazionale dei Lincei in occasione della XXIII giornata mondiale dell'Acqua