Paolo Crepet, 'per adolescente corpo è strumento per comunicare' 

"Bisogna preoccuparsi se un giovane non è turbato e il corpo per l'adolescente è uno strumento per comunicare a volte anche il proprio turbamento". A dirlo Paolo Crepet, psichiatra sociologo e autore intervenendo al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi da Cirfood presso il centro di ricerca e innovazione Cirfood district.

"Il cibo nella storia - spiega - ha sempre avuto la caratteristica di essere collegato all'attesa, aspetto la sfoglia per poter mangiare la pasta. Poi con la fretta di mangiare è nato il fast food, il volere stare insieme".