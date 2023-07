Parità di genere ancora lontana nella finanza Europea

La parità di genere nel mondo della finanza europea è ancora lontana dall'essere raggiunta. A rivelarlo il recente studio EY European Financial Services Boardroom Monitor, riferito al primo semestre 2023, secondo cui quasi la metà (47%) degli asset manager dell'Unione Europea ha Consigli d'Amministrazione con una presenza femminile ancora inferiore al 40%. Una percentuale non casuale, ma indicata dalla direttiva UE Women on Boards Directive come livello minimo di presenza di donne nei CdA. Dunque, per le società di servizi finanziari occorre un'accelerazione in termini di gender equity per raggiungere entro gennaio 2026 le quote femminili indicate dall'UE.

Allo stato attuale il percorso appare piuttosto impegnativo, specie osservando i dati relativi agli ultimi due semestri. Se infatti nella seconda metà del 2022 lo studio di EY ha registrato il 52% di donne come nuove nomine nei CdA contro il 48% di uomini, la situazione si è ribaltata nel primo semestre 2023 con il 56% di nuove nomine di uomini e il 44% di donne. Lo studio evidenzia inoltre che le donne hanno minori probabilità di aver ricoperto ruoli apicali nella loro carriera con il 53% che ha esperienza di leadership senior rispetto al 65% degli uomini presenti nei Cda.

"Overboarding" e nuove competenze

Di particolare interesse per delineare la composizione dei CdA delle società finanziarie europee è anche il cosiddetto "overboarding", ovvero di individui che fanno parte di più di un Cda. In questo senso, il report sottolinea come i membri dei CdA ricoprono, in media, tre posizioni nel Consiglio d'Amministrazione e per il 26% ne ricoprono addirittura quattro. Un fenomeno ricorrente soprattutto nei CdA delle imprese di gestione finanziaria e patrimoniale: il 49% di esse ha amministratori che ricoprono due o più incarichi. Numeri che non vanno per niente d'accordo con il pensiero espresso dall'82% degli investitori che ritiene il fenomeno dell'overboarding come potenziale ostacolo alla capacità di governare efficacemente l'azienda.

D'altronde, occorre ricordare che a livello normativo non vi è una regolamentazione generale per i mercati europei dei servizi finanziari per limitare il numero di ruoli di consiglio che possono essere ricoperti da un individuo. Per contro, un indicatore positivo giunge dal turnover che ha interessato il 10% dei dirigenti aziendali europei, per i cui nuovi inserimenti è stata data una rilevanza maggiore alle esperienze ESG. Nello specifico, il 21% degli asset manager europei, nel primo semestre del 2023, ha nominato nuovi membri del CdA dotati di esperienze ESG, mentre il 19% ha scelto individui con background nelle nuove tecnologie. Indicatori che segnalano una presa di posizione e, forse, un cambio di passo rispetto a nuove competenze sempre più indispensabil su temi come sostenibilità e tecnologia. Ferma restando la priorità di aumentare all'interno dei CdA il numero di donne con esperienza dirigenziale.