“Lavorare per ridurre gli ostacoli che si frappongono oggi sia per raggiungere una completa uguaglianza sia in termini di opportunità per le donne è un tema di evoluzione culturale”. Così Valentino Confalone, amministratore delegato e Country President di Novartis Italia e ospite d’onore della seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, l’iniziativa che premia le aziende che hanno ottenuto la Certificazione di Parità di Genere. Le aziende premiate quest’anno sono tredici.