Parità di genere, Malaspina (Danone): “Migliorare opportunità è lavoro collettivo

“Questo manifesto prende origine dall’esperienza di Danone. È un documento che consegniamo oggi alle aziende, alle istituzioni, alle persone e al sindacato convinti che per migliorare le opportunità di occupazione e crescita femminili sia un lavoro collettivo”. Sono le parole di Sonia Malaspina, direttrice Relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Danone Italia e Grecia e autrice del libro ‘Il Congedo Originale’, parlando del ‘Manifesto per la parità di Genere nella filiera italiana’. Il manifesto è stato presentato in occasione della seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, l’iniziativa che premia le aziende che negli ultimi sei mesi hanno ottenuto la Certificazione di Parità di Genere. Le aziende premiate quest’anno sono tredici.