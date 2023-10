Passero (Alleanza Assicurazioni), 'in giorno 125° compleanno fatturato a oltre 6 mld'

E’ cresciuto in numeri, in volume ma anche in qualità"

“Nel giorno del nostro 125 compleanno, il nostro fatturato è cresciuto oltre sei miliardi di euro con una crescita di quasi il 40% negli ultimi anni. E’ cresciuto in numeri, in volume ma anche in qualità perché abbiamo saputo sfruttare ambiti di crescita sul versante della previdenza integrativa e sul versante della protezione che sono temi rilevanti per gli italiani”. Così l’amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, Davide Passero, in occasione della convention annuale dal titolo 'Il nostro stile ci rende unici' in corso a Genova presso i Magazzini del Cotone.

Nonostante un contesto multi-crisi che ha notevolmente mutato lo scenario in cui era stata avviata, la strategia del 'Patto per la crescita sostenibile' ha permesso ad Alleanza di registrare in sette anni una costante crescita. “Siamo riusciti a tenere la rotta dritta indirizzando le priorità che ci eravamo dati e oggi misuriamo i risultati ottenuti”, ha aggiunto Passero.

Per quanto riguarda le sfide che attendono la compagnia, Passero indica due priorità: “La prima è legata ai dati che sono, in qualunque industria, il nuovo denaro o il nuovo petrolio e l’assicurazione si basa sulla raccolta dei dati per profilare i clienti. L’uso dei dati modificherà il modo di lavorare in un’assicurazione. Il secondo elemento è quello di puntare sull’evoluzione e formazione professionale, del mestiere di consulente assicurativo di nuova generazione, importante perché sempre più la domanda sul mercato è di consulenze specializzate e di valore”.