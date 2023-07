Pasta, Zoppas (Ice): "Bene Lollobrigida su QR code pacchi pasta e campagna promozione"

La campagna promozionale per la pasta "è molto importante anche per l'export visto che dei 624 mld di euro di esportazioni made in Italy all'anno, 60 mld sono di agritech e agrifood e la pasta è 3,7 miliardi, tra l'altro il peso della pasta in termini di immagine nel mondo è davvero importante". Lo ha affermato il presidente dell'Ice Matteo Zoppas a margine della presentazione della campagna promozionale della pasta del Masaf e dell'Ismea al Coni con i ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e dello Sport Andrea Abodi. Zoppas ha ricordato che "nel 2022 l'export della pasta è aumentato del 30% in valore e del 6% in volume e anche nel 2023 sta tirando, non abbiamo ancora i numeri, - ha detto - ma rimane un asset strategico per cui la comunicazione che viene fatta in Italia verso l'estero del food non può prescindere dalla pasta come elemento di protagonismo".

Inoltre, ha aggiunto Zoppas, "le etichette parlanti sono sempre benvenute L''idea eccellente del ministro Lollobrigida del Qr code sui pacchi di pasta può aprire a moltissime informazioni per il consumatore e a questa aggiungerei il track it-blockchain che rende possibile anche ai produttori la tracciabilità della pasta e di tutti i suoi componenti".