Centinaia di negozi, supermercati e farmacie a Roma e provincia aderiscono al Patto anti inflazione, in vigore dall'1 ottobre al 31 dicembre 2023. L'iniziativa prevede prezzi calmierati per una serie di categorie di prodotti, che non vengono indicati in maniera esplicita ma sono individuabili se compresi tra"beni di prima necessità alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel cd. 'carrello della spesa'". Il Patto punta a "favorire il contenimento dei prezzi" di tali beni. Nel 'carrello della spesa' "rientrano anche i prodotti per l'infanzia e per la cura della persona".

Tra i prodotti con prezzi fermi per 3 mesi, quindi, si può dedurre siano compresi pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, pelati, olio, saponi per la casa e per le persone.

Negozi, farmacie e supermercati a Roma

Sul sito del ministero del made in Italy è pubblicato l'elenco di negozi, farmacie e supermercati che, tra Roma e provincia, aderiscono all'iniziativa. La lista comprende esercizi di grandi e piccoli commercianti. nell'elenco dei supermercati sono presenti tutti i nomi più noti: da Coop a Conad, da Elite a Todis,