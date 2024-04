Si è svolto a Milano il Penny & Partners Forum, l’evento dedicato ad amministratori delegati e top manager di medie e grandi aziende protagoniste dell’eccellenza produttiva del nostro Paese. Un appuntamento pensato per delineare opportunità di business attraverso partnership capaci di generare sinergie e crescita condivisa, che si inserisce tra gli eventi “giornata nazionale del made in italy”. Ad aprire i lavori il Ministro Delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.