Arrivano gli aumenti per le pensioni da gennaio 2024, secondo la tabella diffusa dall'Inps. Cosa cambia? In particolare, le pensioni minime nel 2024 salgono a 614,77 euro, in aumento di circa 50 euro rispetto all'anno scorso (567,94 euro).

Il nuovo assegno è frutto dell'adeguamento all'inflazione che ha incremento l'importo del 5,7% portandolo a 598,61 euro, a cui si aggiunge un +2,7%, solo per quest'anno e riservato alle pensioni fino alla minima. L'importo annuo ammonta a 7.992 euro, con un incremento di 609 euro rispetto ai 7.383 euro del 2023.

Le novità arrivano dopo la conclusione delle attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

L'Inps ricorda che ''l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024''.

L'incremento del 2,7% è legato alla norma contenuta nella legge di bilancio dello scorso anno, che ha stabilito “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, in via eccezionale'', con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, compresa la tredicesima, ''è riconosciuto in via transitoria un incremento'' di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024