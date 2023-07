Pensioni, Inps: "Sorpresi da polemiche su 14esima, è tempesta in bicchiere d'acqua"

(di Alessandra Testorio) - "Si, queste polemiche sulla 14esima mi hanno sorpreso. Non abbiamo fatto nessun altro tipo di ragionamento che non fosse quello di correre per pagare il prima possibile. Abbiamo lavorato pancia a terra facendo fronte a procedure nuove. E per essere pronti a luglio abbiamo dovuto completare tutte le procedure entro fine maggio. Uno sforzo impegnativo. Abbiamo lavorato in maniera indefessa. E il nostro unico obiettivo è stato pagare, pagare bene e pagare tutti. Per questo le critiche mi sono sembrate una tempesta in un bicchiere d'acqua. Abbiamo comunque ora reso in maniera assolutamente chiara il riferimento alla 14esima anche se tra nota allegata all'avviso di pagamento, sms, notifica su My Inps e e-mail avevamo chiarito anche prima, e in maniera personalizzata". Così, Vito La Monica, direttore centrale delle pensioni dell'Inps, conversando con l'Adnkronos, commenta il 'caso 14esima', chiuso oggi con la correzione effettuata dall'Istituto su una parte di cedolini inviati in questi giorni. La polemica era divampata ieri dopo che la Cgil aveva denunciato come il pagamento della 14esima fosse stato inserito sotto la voce 'aumento pensioni basse 2023' sospettando che si volesse far passare il messaggio "che dietro quelle somme ci fosse una decisione del governo in favore dei pensionati".

"Quello che è capitato, circoscritto ai pensionati che percepiranno a luglio la sola 14esima e non anche l'incremento previsto per pensioni uguali o inferiori al trattamento minimo, è che in alcuni casi la voce 14esima è stata contratta nella voce pensioni basse 2023. Ma ripeto: nel cedolino è visibile un asterisco che spiegava come si trattasse della 14esima. Non solo. Avevamo già provveduto ad inviare a tutti questi pensionati una comunicazione personalizzata. Abbiamo corretto dunque quanto non appariva chiaro e reso esplicita la nota asteriscata che spiega ora come l'aumento registrato sotto 'pensioni basse' fosse riferito alla 14esima, ex lege 127. D'altra parte il cedolino è un oggetto dinamico. Ora comunque è a prova di qualsiasi cosa anche se, per noi, era abbastanza chiaro anche prima", prosegue La Monica che ribadisce lo sforzo della macchina Inps.

"Il cedolino di luglio ha dentro due disposizioni, sia la 14 esima che l'incremento previsto dalle legge 197/2022, cioè l'ultima legge di bilancio che ha previsto per chi ha pensioni uguali o inferiori al trattamento minimo, un ulteriore bonus rispetto alle pensioni. Un lavlavaggio daoro fatto in sincrono anche per rispettare una promessa che avevo fatto ai patronati e ai sindacati dei pensionati di fare presto, che ha dovuto confrontarsi con una procedura completamente nuova da concludersi entro la fine di maggio, inizi giugno. Questa infatti era la nostra dead line se volevamo essere pronti a pagare a luglio", spiega ancora il direttore centrale delle pensioni.

Una procedura complicata anche dal fatto che "la platea dei soggetti interessati a entrambi le misure non è necessariamente la stessa platea e il cedolino diventa così un pò più complesso. Senza dimenticare che l'integrazione delle pensioni comprende anche il conguaglio degli arretrati rispetto alle mensilità da gennaio a giugno", aggiunge La Monica che ricorda anche un altro passaggio, non secondario, della nota allegata al cedolino: e cioè che il pagamento della 14esima è provvisorio. "Noi paghiamo d'ufficio ma restiamo in attesa delle verifiche reddituali dell'Agenzia delle entrate". Caso chiuso , dunque. "Prima delle polemiche eravamo tutti molto soddisfatti...ma va bene lo stesso, l'importante è il risultato finale", conclude.