Per Arval risultati positivi in 2023 la flotta supera 1,7 mln veicoli noleggiati (+6,9%)

Risultati positivi per Arval nel 2023: la flotta ha raggiunto 1.701.540 veicoli noleggiati in tutto il mondo, per una crescita organica del 6,9% rispetto al 2022. Importanti progressi si sono registrati relativamente all’elettrificazione della flotta e ai veicoli connessi. Le previsioni per il 2024, l’ultimo anno del piano strategico Arval Beyond, sono positive. E' quanto comunica la società in una nota.

Dopo aver stabilito un obiettivo di 350.000 veicoli elettrici (Bev) e 700.000 elettrificati nella flotta globale entro il 2025, contribuendo così alla riduzione attesa del 35% di emissioni di CO2 della flotta rispetto al 2020, Arval ha raggiunto quota 166.363 Bev noleggiati alla fine del 2023, per un aumento dell’85% sul 2022.

Per supportare l’adozione di veicoli elettrici, Arval ha annunciato recentemente il lancio di una nuova offerta, Arval Charging Services, che permette di noleggiare un veicolo insieme a una stazione di ricarica, disponibile sia per clienti business che privati. Inoltre, è stato firmato un accordo internazionale con ChargePoint, un importante operatore nel settore della ricarica di veicoli, che permetterà ai clienti Arval di avere punti di ricarica in ufficio e a casa, con un sistema di rimborso automatico per i driver e di avere accesso a un network di più di 500.000 punti di ricarica in Europa. Questa nuova offerta è parte del più ampio ventaglio di soluzioni già fornite da Arval a favore della transizione energetica che includono, non solamente i veicoli elettrici, ma anche varie formule di mobilità alternativa.

Arval ha rafforzato ulteriormente la collaborazione internazionale con il partner Element, siglando un accordo a tre con anche Sumitomo Mitsui Auto Service (Smas). L’accordo permetterà ai clienti dell’alleanza globale l’accesso alle soluzioni di noleggio e fleet management in Giappone, Tailandia, India e Indonesia. Inoltre, l’Alliance si è estesa fino a comprendere Sixt Mega Rent in Serbia, Montenegro e Bosnia-Herzegovina. Insieme, i partner dell’Element-Arval Global Alliance gestiscono più di 4,4 milioni di veicoli e operano in 56 Paesi in 5 continenti, fornendo valore aggiunto a tutti i clienti internazionali di Arval grazie alla profonda esperienza e all’espansione globale.

Oltre a mantenere solide partnership con le banche, in primis Bnp Paribas (ma anche con CaixaBank in Spagna e Portogallo, UniCredit Bank in Austria, Erste Bank in Slovacchia...), Arval ha continuato a lavorare con altri primari player del settore automotive nell'ambito di partnership strategiche internazionali come quelle avviate con Hyundai, Kia, Honda, Sixt, Astara, Emil Frey France, Mg Motor e Volvo Cars. Arval opera inoltre grazie a white label con partner strategici. A gennaio 2023, Arval, Bnp Paribas Cardif e Bnp Paribas Personal Finance hanno annunciato il lancio della partnership con Jaguar Land Rover, che si concentra su offerte di finanziamento integrato per soluzioni di mobilità in nove mercati europei. A giugno, Arval ha avviato la collaborazione con il costruttore MG Motor lanciando un’offerta congiunta di veicoli in abbonamento: “MG Auto Abo powered by Arval”. In ottobre, Arval ha siglato un’intesa con un brand premium di auto elettriche, Zeekr, insieme a Bnp Paribas Personal Finance.

In qualità di noleggiatore multibrand, Arval continuerà ad ampliare la selezione di modelli disponibili per i propri clienti e si appresta ad annunciare nuove partnership internazionali nel prossimo periodo. Oltre a supportare i clienti nei loro percorsi di transizione energetica, Arval ha sottoscritto partnership e lanciato diverse offerte per stimolare l’adozione di soluzioni di mobilità alternativa.

Lo sviluppo di soluzioni di mobilità condivisa per i dipendenti è andato avanti anche nel corso del 2023, con altri 6 Paesi coinvolti. Arval Car Sharing è oggi disponibile in 15 Paesi con un totale di 125.000 prenotazioni effettuate nel 2023 sulla piattaforma; Arval Mobility Pass, una soluzione semplice e innovativa che combina una carta per i pagamenti, una app e una piattaforma di gestione per migliorare la mobilità di datori di lavoro e dipendenti, è stata lanciata nel 2023 con Edenred in Brasile, Betterway in Francia e XXImo in Olanda; Disponibile in 14 Paesi, Arval Bike Leasing ha registrato un incremento del 65% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Per supportare questa crescita, Arval ha esteso il noleggio a lungo termine di bici in Francia grazie alla partnership con la start-up specializzata Zenride.

Alla fine del 2023, Arval ha lanciato la sua offerta di noleggio di veicoli usati, Arval Re-Lease, in 21 Paesi, 5 più dello scorso anno, mettendo quindi a disposizione dei clienti una soluzione di mobilità intelligente che permette l’accesso a veicoli di alta qualità a un costo appetibile, allungando al contempo la vita delle auto. La flotta Arval Re-Lease è cresciuta del 139% sull’anno precedente, dimostrando così l’entusiasmo dei clienti verso questa nuova offerta.

Arval ha raggiunto quota 633.000 veicoli connessi nella propria flotta, per un aumento del 39% rispetto al 2022, permettendole così di avvicinarsi all’obiettivo dell’80% di veicoli connessi in flotta entro il 2025. Grazie alla telematica e alla data intelligence, Arval Connect permette ai clienti di ottimizzare i costi della flotta, migliorare la sicurezza dei driver, velocizzare la transizione energetica e gestire in modo più efficiente i propri team. Con l’offerta “connected insurance”, Arval va ancora oltre fornendo ai clienti una riduzione del canone di noleggio mensile sulla base del loro stile di guida. Lanciata con successo in Italia, questo servizio mostra già l’effetto di diminuire il numero di incidenti stradali e sarà presto sviluppato in Spagna, Olanda e Belgio.

Nel 2024, in un mercato in rapida evoluzione, l’ambizione di Arval sarà quello di sfruttare lo slancio positivo degli ultimi anni. E' quanto prevede la società, che ha diffuso i dati relativi al 2023. Al centro della strategia, indica, ci sarà l’accelerazione della transizione energetica delle flotte, grazie all’ampliamento dei modelli di veicoli elettrici disponibili, allo sviluppo di partnership per la ricarica, alla consulenza fornita ai clienti per la definizione di mobility policy che includano anche veicoli elettrici e a soluzioni di mobilità complementari al noleggio, che possano limitare l’emissione di CO2.

Arval ha già iniziato a percorrere questa strada con il lancio a inizio gennaio di Arval Charging Services, che prevede il noleggio di un veicolo elettrico insieme a quello del punto di ricarica. Questa nuova proposta completa l’ecosistema Arval che mette già a disposizione dei propri clienti delle energy card per la ricarica presso le infrastrutture su strada e il rimborso del consumo di elettricità per la ricarica domestica.

Inoltre, la strategia di Arval è stata premiata nel 2024 con la medaglia d’oro EcoVadis, posizionando Arval nel 5% delle migliori aziende valutate. Questo premio riflette l’impegno dei collaboratori di Arval, ingaggiati in attività più sostenibili a tutti i livelli dell’azienda. Con la gran parte degli obiettivi fissati da Arval Beyond in procinto di essere raggiunti già nell’anno in corso, il 2024 sarà caratterizzato anche dal completamento del piano strategico globale presentato nel 2020 e vedrà la definizione di un nuovo piano strategico, che sarà annunciato all’inizio del 2025 e che segnerà un punto di svolta nella storia della società.

"Il 2023 è stato un anno eccezionale, come si evince dalla crescita della nostra flotta noleggiata, dai progressi che abbiamo compiuto in numerosi ambiti e dallo sviluppo delle nostre partnership. Possiamo essere davvero orgogliosi di quanto abbiamo raggiunto". E' quanto dichiara Alain van Groenendael, presidente e ceo di Arval, nel commentare i dati della società dello scorso anno.

"Ciò fa ben sperare - prosegue - per le opportunità e le sfide che ci attendono nel 2024, che sarà un anno di transizione per il mercato e per Arval. Con il supporto di Bnp Paribas, dei nostri collaboratori e dei partner, continueremo a sostenere la nostra crescita offrendo ai clienti un supporto sempre più importante affinché possano portare avanti i loro progetti di transizione energetica", conclude.