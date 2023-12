Con 285 milioni di utenti registrati nel mondo e un sistema aperto compatibile con 300 marchi tech e di domotica, l’applicazione SmartThings di Samsung, disponibile sia per Android che per iOS, permette di controllare tutti i device smart della propria casa, per una quotidianità più facile e rilassata. Tra i vantaggi di SmartThings per la propria smart home anche la tranquillità di andare in vacanza sapendo di avere ogni device a portata di ‘tocco’.